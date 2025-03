Taxas de juros sobem com dólar, apesar de deflação do IGP-M e Pnad dentro do previsto

Na esteira do dólar, os juros futuros avançam na manhã desta sexta-feira, 28, após terem fechado em queda na quinta-feira (27). A alta ocorre apesar da queda do IGP-M de março e de a taxa de desocupação no Brasil pela Pnad Contínua ter ficado em 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro, como previsto. No exterior, o dólar sobe ante o peso mexicano e moedas ligadas a commodities.

Às 9h15 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,135%, de 15,030% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 15,075%, de 15,904%, e o para janeiro de 2029 avançava para 14,880%, de 14,727% no ajuste anterior.