Quanto tempo Daniel Alves ficou preso? Veja o período do jogador na cadeia

Daniel Alves foi absolvido nesta sexta-feira (28), pelo Tribunal de Justiça da Catalunha, de sua condenação de quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual, contra uma jovem em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. A decisão, sobre a absolvição do ex-jogador, foi unânime, e se baseou na "insuficiência de provas" para que o atleta fosse condenado, inicialmente.

LEIA MAIS: Daniel Alves é absolvido pela Justiça espanhola de condenação por estupro

Daniel Alves foi condenado, pelo Tribunal Provincial de Barcelona, em 22 de fevereiro de 2024. Ele foi preso, preventivamente, em janeiro de 2023, enquanto aguardava denúncia e julgamento, e estava em liberdade provisória após pagar uma multa de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões à época). Ele ainda teria de cumprir mais dois anos de sua sentença.

O julgamento inicial de Daniel Alves durou três dias e foi finalizado em 7 de fevereiro de 2024, aproximadamente 13 meses após a prisão preventiva do jogador. A liberdade provisória foi concedida em 25 de março do mesmo ano. Desde então, aguardava o trânsito em julgado na Espanha, impedido de deixar o país.

Ao todo, o lateral permaneceu pouco mais de um ano no complexo penitenciário de Brians 2, em Barcelona. Segundo o entendimento do Tribunal de Barcelona à época, a sentença foi "significativamente reduzida em relação à mais baixa das solicitadas pelo Ministério Público". No período em que esteve detido, Daniel Alves teria chegado a planejar formas de fugir da prisão e, após o julgamento, foi ativado o protocolo antissuicídio, pela administração do presídio.

O Centro Penitenciário Brians 2 foi inaugurado em 1º de junho de 2007. Ele é localizado ao lado do Centro Penitenciário Brians 1, no município de Sant Esteve Sesrovires, uma cidade no norte da região de Baix Llobregat. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos e Memória, o Centro Penitenciário Brians 2 é composto por 14 módulos e cada um possui 3 andares e 72 celas; também possui mais dois módulos para determinados serviços e perfis.

Cada módulo dispõe de um refeitório com produtos básicos para os reclusos, gabinete médico, oficinas ocupacionais, refeitório, sala de estar, salão de cabeleireiro, salas educativas, parque infantil, ginásio, campo desportivo e zonas ajardinadas para passeio.

LEIA MAIS: Daniel Alves 'crê na Justiça' e nega risco de fuga ao pedir liberdade provisória na Espanha

Após deixar a prisão, Daniel Alves também devolveu 150 mil euros (aproximadamente R$ 818 mil) a Neymar dos Santos Silva, pai de Neymar. O valor foi transferido à Justiça e utilizado para atenuar a pena do atleta, que esteve preso preventivamente por quase um quarto da pena definida na condenação.

Desde sua soltura, Daniel Alves também conseguiu se reaproximar da ex-mulher Joana Sanz após idas e vindas no período em que ele permaneceu na prisão. Em agosto de 2024, ela publicou três fotos do brasileiro cozinhando em sua casa, em Mallorca. "Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar", escreveu a modelo na postagem. A espanhola, que conheceu o ex-lateral em 2015, se casando com ele dois anos depois, chegou a ser criticada por declarar apoio ao ex-marido após o divórcio.

A decisão favorável ao lateral nesta sexta-feira anula dois outros recursos, que corriam em paralelo no Tribunal de Justiça da Catalunha, ambos apelavam pelo aumento da pena: a promotoria pública defendia uma condenação de nove anos, enquanto outra ação, movida pelos representantes da vítima, pediu para elevá-la a 12 anos.

O entendimento dos juízes, no entanto, não implica que os relatos da defesa de Daniel Alves sejam "verdadeiros", mas sim na insuficiência de provas que contemplem a acusação de estupro. Tanto a denunciante, quanto o Ministério Público, podem apresentar recurso após decisão do Tribunal da Catalunha.

Daniel Alves não atua profissionalmente desde 2023, quando teve seu contrato rescindido junto ao Pumas, do México, após a exposição da denúncia de agressão sexual. Seu ex-clube ainda busca, junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), uma indenização financeira, prevista em contrato, pela quebra do vínculo.