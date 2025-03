Virginia Fonseca cancela viagem por José Leonardo: 'Observação médica'

Nessa quinta-feira (27), Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais com José Leonardo no colo para revelar que cancelou a viagem que realizaria a Mangaratiba nesta sexta-feira (28). A influenciadora explicou que o filho com Zé Felipe ainda não está podendo viajar de avião, pois segue em observação médica.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora do Sabadou simulou a voz do bebê de seis meses de vida para explicar a situação: "Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês, a gente iria para Mangaratiba amanhã, fazer vocês ficarem lá até o aniversário da minha mamãe, só que o que eu fiz? Eu não posso viajar de avião por agora, eu estou em observação médica, eu sou pequenininho, pequenininho, pequenininho, e eu tive bronquiolite."

Vale lembrar que, durante o Carnaval, o herdeiro de Virginia e Zé foi internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, com um quadro de bronquiolite. José Leonardo recebeu alta no dia 5 de março.

