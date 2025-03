Vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo começa nesta sexta, 28

Nesta sexta-feira, 28, a cidade de São Paulo dá início à campanha de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar a aplicação para o grupo que compõe o público-alvo depois de receber a primeira remessa do imunizante, contendo 265.700 doses. O Ministério da Saúde prevê o início da campanha nacional para o dia 7 de abril.

As doses da vacina contra o vírus da gripe estarão disponíveis nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas da rede.

Os grupos prioritários incluem:

- Idosos com mais de 60 anos

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Gestantes e puérperas

- Pessoas com doenças crônicas

- Povos indígenas

- Quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores de saúde e da educação

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos correios

- A população e os funcionários do sistema prisional

Vacina o ano todo

No dia 28 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina da gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade. Isso significa que imunizante ficará disponível em todas as salas de vacina do País para esses grupos durante o ano inteiro. Até então, a oferta do imunizante ficava restrita às campanhas sazonais.

Em entrevista ao Estadão, a pediatra Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), comentou que a medida é importante porque surtos de gripe não se restringem a apenas uma época do ano. "A gripe se caracteriza por uma imprevisibilidade. Então, apesar de a gente ter um maior número de casos no outono e inverno, surtos também acontecem ao longo do ano, de forma esporádica".

Ela acrescenta que disponibilizar a vacina para quem não a tomou no período recomendado dá a oportunidade de esse indivíduo se proteger e também ajuda a prevenir o impacto de um eventual surto.

Importância da prevenção

Apesar de ser considerada uma doença "comum", a gripe causa comprometimento grave em cerca de 3,5 milhões de pessoas anualmente, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). O dado chama atenção pelo fato de que as condições mais graves da doença são evitáveis por vacina.

A gripe pode agravar doenças pré-existentes, como diabetes tipo 2, e causar complicações cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC) e enfarte. Além disso, a doença pode ter impacto prejudicial (e significativo) em órgãos vitais, como pulmão, coração e cérebro, especialmente em idosos.