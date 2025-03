Presidente não pode tudo, diz Temer em crítica a Bolsonaro

Michel Temer (MDB), chefe do Poder Executivo nacional entre 2016 e 2018, fez críticas a seu sucessor, um dia após o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. “Presidente não pode tudo. É uma visão centralizadora achar que pode”, disse, ontem à noite, na Câmara de Santo André, depois de receber o diploma do Título Honorário de Cidadão Andreense.

O emedebista lembrou que após o fim da Ditadura Militar (1964-1985) e em 37 anos da nova Constituição Brasileira, promulgada em 1988, ninguém pensou numa modificação radical do Estado Brasileiro. “Aliás, toda vez que se tentou agredir a democracia, imediatamente houve uma rebelião contra aqueles que tentaram se insurgir contra ela”, declarou Temer.

O ex-presidente destacou a importância da independência dos poderes. No entanto, afirmou que um governo é feito de setores. “Eu represento a classe média, a classe jurídica, mas a representação deve ser para a totalidade do povo brasileiro, por meio das Câmaras Legislativas.”

Em discurso permeado de recados, Temer, que também é advogado constitucionalista, avaliou a decisão tomada pelo colegiado do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre Bolsonaro. “O processo penal começou com a Polícia Federal, que constatou indícios e enviou ao MP (Ministério Público), que acatou, e encaminhou ao Poder Judiciário. Agora que começa o processo penal, análise de provas documentais e testemunhais, ouve-se a acusação e também a defesa. Vamos esperar o que vai acontecer agora”, explicou, ao lembrar que a depender da da decisão “cumpre-se e não questiona-se”.

Michel Temer preferiu não falar do passado político recente do País, mas opinou sobre a radicalização que levou dano ao patrimônio público com a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 e a divisão do País com alas bolsonaristas e petistas – do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Espero que haja a polarização e não a radicalização. Torço por um debate de ideias, de propostas, isso é o importante para a democracia. Porém, o que há no Brasil é a radicaliza-ção, com agressões entre brasileiros e a prédios públicos, atitudes não compatíveis com a democracia”, criticou o emedebista.

ELEIÇÕES

Michel Temer defendeu, em entrevista exclusiva ao Diário, mudanças no modo de votar do brasileiro. “Temos que fazer uma reformatação política no País, para termos partido mais organizados e acabar com a disputa de nome conta nome, para que seja (uma disputa) programa contra programa”, disse.

Sobre a sucessão ao governo do Estado, o prefeito da Capital, Ricardo Nunes, principal nome do MDB paulista e cotado para substituir Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Temer não crava, mas aposta ser um bom quadro e endossa a candidatura. “O Nunes está recomeçando na Prefeitura. Vamos esperar que ele faça uma boa gestão e se surgir uma oportunidade oportunidade terá meu aplauso”, afirmou.

AGENDA

Temer, logo após a homenagem na Câmara, ontem à noite, ministrou palestra para grupo de empresários em um restaurante do bairro Jardim, em Santo André, com o tema: “A importância da relação entre poderes para o desenvolvimento econômico e social do país”.

Considerado um dos principais juristas constitucionalista do País, Temer tem relação estreita com os três poderes e é um elo importante nas articulações políticas. Sua trajetória sempre esteve atrelada ao MDB, partido ao qual filiou-se em 1981.

Na palestra destacou aos empresários e lideranças corporativas quais desafios e impactos da relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário e como isso pode afetar o crescimento econômico, a estabilidade institucional e a implementação de políticas públicas que favorecem o desenvolvimento do Brasil.

O jantar-debate foi promovido pelo Lide Futuro Grande ABC, grupo que reúne as principais lideranças empresarias da região. “A vinda do presidente Michel Temer chancela o Lide como o principal grupo de líderes empresariais do Grande ABC, fortalecendo o seu objetivo principal, que é promover o desenvolvimento econômico e social”, afirmou Walter Dias, executivo do Lide.