Corpos de Gene Hackman e esposa ainda não foram reclamados por filhos do ator, diz site

Os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa, que foram encontrados mortos no dia 27 de fevereiro, ainda não foram reclamados pelos filhos do ator.

As informações são do TMZ, que também afirma que os nomes dos dois seguem na lista de falecidos para reclamar, liberada pelo Escritório do Examinador Médico do Novo México. O documento é atualizado semanalmente às segundas-feiras.

As autoridades do estado não consideram a situação anormal. É possível que a demora se deva ao fato de os familiares do casal ainda estarem organizando velório e outras homenagens póstumas.

Gene Hackman tinha três filhos: Christopher, de 65 anos, Elizabeth, de 62, e Leslie, de 58. Todos são frutos do casamento do ator com Faye Maltese e mantinham uma relação distante com o pai.

Relembre a morte do casal

No dia 7 de março, as autoridades revelaram que Betsy morreu pelos efeitos do hantavírus, que causa uma doença respiratória e está associado a fezes de roedores, aos 65 anos. A data estimada da morte da pianista é no dia 12 de fevereiro.

Já Hackman, de 95 anos, teria morrido uma semana depois, vítima de doença cardíaca. A médica legista chefe Heather Jarrel informou que a doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte do ator.

As mortes de Hackman e Arakawa foram consideradas como sendo de causas naturais, mas a polícia de Santa Fé ainda não concluiu a investigação, com o objetivo de fazer uma linha do tempo com informações obtidas dos celulares coletados na casa. "O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias para fechar a linha do tempo", disse uma porta-voz à Associated Press.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais