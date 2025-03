Projeto une costureiras de Rio Grande da Serra na produção de próteses para mulheres mastectomizadas

A Unipar em parceria com a ONG Provafi – Associação Promoção a Favor da Vida, de Rio Grande da Serra, tem realizado diversas ações sociais para o empoderamento e apoio a mulheres no entorno da fábrica de Santo André. No último dia 19, cerca de 23 costureiras participaram da segunda edição da Oficina de Costura Sustentável – Transformando Vidas com Sustentabilidade e Inclusão – para confeccionar sutiãs e próteses para mulheres que passaram por mastectomia.

A ação conta com o apoio da Unipar e de seu cliente Dacarto*, que concedeu 50 kg de pellets de PVC, os quais serão transformados em próteses mamárias envoltas de uma manta acrílica e algodão, que serão colocadas dentro do sutiã, proporcionando conforto para as mulheres que não possuem condições de adquirir uma prótese.

A oficina teve como objetivo não apenas capacitar as costureiras, mas também inspirá-las. Para isso, foram apresentados os depoimentos de Luiza Maria de Jesus Santos, presidente da ONG Profavi, e de Denise dos Santos, psicóloga e integrante do CCC Unipar Cubatão, que serviu como modelo para a confecção da primeira prótese. "Para mim, significa mais do que um produto. É um símbolo de acolhimento e superação", compartilhou Denise, que, assim como Luiza, passou pelo processo de mastectomia. "Saber que existe uma iniciativa pensada para nosso bem-estar e autonomia é transformador", completa Denise.

LEIA TAMBÉM:

Unipar promove experiência cultural para alunos de Rio Grande da Serra



A Unipar também convidou a ONG Mãos Criativas e a estilista Esmeralda Chagas, de 84 anos, integrante do CCC Unipar Cubatão, para auxiliar na confecção das próteses. Com o apoio, as costureiras iniciaram os moldes e, a partir de agora, se dedicarão, voluntariamente, para confecção de 70 próteses, que serão doadas durante o Dia da Ação Social Unipar, em junho. A estilista, além de compartilhar sua experiência, ressaltou a importância da iniciativa para a autoestima das mulheres. “É maravilhoso ver o impacto positivo que traz na vida dessas mulheres a troca de experiências. Inclusive, há um tempo sonhei que poderia contribuir para melhorar a vida de mulheres com câncer, e isso se concretiza hoje.”

A ação visa não apenas proporcionar bem-estar e autoestima, mas também abre caminho para a geração de renda das costureiras. Criar oportunidades econômicas para as mulheres envolvidas na produção. "Nós percebemos que poderíamos ir além e capacitar mulheres para a confecção dessas próteses e de sutiãs, criando uma rede de apoio e trabalho com a Profavi”, comenta Wanessa Santana, coordenadora de Comunicação da Unipar Santo André.

A professora da oficina de costura do projeto, em Rio Grande da Serra, Maria Luiza Fialho diz que a produção também pode ser ampliada para outros itens essenciais para mulheres mastectomizadas, como roupas adaptadas, garantindo que as necessidades delas sejam atendidas não apenas no Outubro Rosa e sim durante o ano todo.

"Nosso objetivo é alcançar cada vez mais mulheres e garantir que todas tenham acesso a produtos que respeitem suas realidades e dignidade", conta a presidente da Profavi, Luiza Santos. A primeira edição da Oficina de Costura, realizada em 2024, capacitou as mulheres na produção de absorventes sustentáveis e desde então, elas já produziram mais de 400 unidades.

LEIA MAIS:

Unipar terá R$ 57 mi para ampliar produção de PVC em Santo André