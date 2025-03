Michel Temer ministra palestra em Santo André

O ex-presidente da República Michel Temer, nesta quinta-feira à noite, ministra palestra para grupo de empresários em um tradicional restaurante do bairro Jardim, em Santo André sobre “A importância da relação entre poderes para o desenvolvimento econômico e social do país”, tema que pautará o encontro.





Antes, está prevista ida à Câmara da cidade. No legislativo receberá o Título de Cidadão Andreense.

A comenda, uma das principais honrarias oferecidas para uma pessoa pela Câmara, nasceu da iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Carlos Ferreira (MDB).





Considerado um dos principais juristas constitucionalista do País, Temer tem relação estreita com os três poderes e é um elo importante nas articulações políticas. Sua trajetória sempre esteve atrelada ao MDB, partido ao qual filiou-se em 1981.





Na palestra destacará aos empresários e lideranças corporativas quais desafios e impactos a relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário podem afetar o crescimento econômico, a estabilidade institucional e a implementação de políticas públicas que favorecem o desenvolvimento do Brasil.





O jantar-debate é promovido pelo Lide Futuro Grande ABC, grupo que reúne as principais lideranças empresarias da região. “A vinda do (ex-) presidente Michel Temer chancela o Lide como o principal grupo de líderes empresariais do Grande ABC, fortalecendo ainda mais o seu objetivo principal que é promover o desenvolvimento econômico e social da nossa região”, afirma Walter Dias, executivo do Lide.