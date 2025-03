Tabeliães de Santo André assumem cadeiras na Abrasci

Thomas Nosch Gonçalves, 1º tabelião de notas de Santo André e seu substituto, Rodolfo Aurélio Inácio, foram empossados como imortais da Abrasci (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura), ocupando cadeiras no Colegiado de Ciências Jurídicas da instituição. A cerimônia foi realizada na quarta-feira (26), na Câmara Federal, em Brasília.

Coube a Nosch Gonçalves assumir a cadeira nº 271, cujo patrono é o jurista Bento Luiz de Oliveira Lisboa. Reconhecido nacionalmente por sua atuação inovadora no notariado. O tabelião é autor de importantes precedentes, como a primeira adjudicação compulsória extrajudicial de imóvel público do País, realizada na último ano, envolvendo um imóvel localizado na Vila Guiomar, em Santo André.

Inácio foi indicado para a cadeira nº 253, cujo patrono é Joaquim Pedro Villaça, carrega uma trajetória marcada pelo compromisso com a cultura jurídica, a história e a função social do notariado. Substituto do 1º Tabelião de Notas, ele é autor de relevantes estudos sobre Direito Notarial, além de ter sido responsável pela primeira usucapião extrajudicial lavrada no município de Santo André, reforçando o papel do cartório como agente de cidadania e regularização fundiária.

Ambos foram condecorados com o Colar do Mérito Acadêmico, comenda máxima da Abrasci, outorgada a personalidades que contribuem significativamente para o progresso cultural, jurídico e cívico do País. A cerimônia, marcada por forte simbolismo, reuniu autoridades, acadêmicos, escritores e representantes do meio jurídico.

Fundada em 1910, a Abrasci tem como missão o reconhecimento de figuras notórias da história, cultura, literatura e ciências brasileiras, sendo um dos mais antigos e respeitados espaços de consagração do mérito intelectual no País.

A presidente do Conselho Diretor da Abrasci, Waldirene Morais Chelala, exaltou o prestígio da escolha e o compromisso dos novos imortais com o engrandecimento das letras jurídicas brasileiras. “O feito representa não apenas uma conquista individual, mas a valorização do Direito como ciência de transformação e o reconhecimento do papel essencial dos cartórios no fortalecimento da democracia e na construção de um Brasil mais justo e acessível”, afirmou Nosch Gonçalves.