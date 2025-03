Pai de dois, Jesse Williams recebe custódia exclusiva dos cuidados de saúde dos filhos

No último dia 20 de março, Jesse Williams e sua ex-parceira Aryn Drake-Lee marcaram presença no tribunal para reverem o acordo de custódia dos dois filhos, Sadie, de 11 anos de idade, e Maceo, de nove anos de idade.

De acordo com o In Touch, que divulgou as informações na última quarta-feira, dia 26, eles apresentaram um plano de custódia onde dividiriam em semanas alternadas, mas o juiz montou um cronograma para o período de férias dos pais:

As partes terão três semanas consecutivas de férias durante o verão de cada ano, com cada pai escolhendo uma semana entre suas duas semanas de custódia para compor as três semanas, informou o juiz, segundo o veículo.

Jesse ainda recebeu a custódia legal exclusiva dos filhos menores quanto aos cuidados de saúde, mas é obrigado a informar a mãe das crianças sobre todas as informações.

Vale lembrar que Jesse já acusou a ex de bloquear suas ligações do FaceTime.