São Paulo ganha primeiro Laboratório de Artes Imersivas da América do Sul

São Paulo está prestes a ganhar um novo e inovador espaço cultural: o Visualfarm Gymnasium, primeiro Laboratório de Artes Imersivas permanente da América do Sul. Inspirado em renomados centros como o Atelier des Lumières, de Paris, e o teamLab Borderless, de Tóquio, o local promete transportar o público para experiências artísticas totalmente sensoriais, unindo tecnologia e criatividade.







A partir de 30 de abril, o Visualfarm Gymnasium abre suas portas com uma exposição dedicada ao gênio renascentista Leonardo da Vinci. Mais do que uma simples mostra, a experiência levará os visitantes a um mergulho imersivo no universo do artista, combinando projeções de grande escala, holografia, realidade virtual e instalações robóticas interativas.





Um dos destaques é a recriação fiel do refeitório de Santa Maria delle Grazie, onde está pintada "A Última Ceia", permitindo uma visão inédita da obra. Outra atração imperdível é a Camera Segreta, uma sala reservada com curiosidades sobre a vida privada de Leonardo, suas invenções e até sua carreira no teatro e carnaval renascentista.





Nova dimensão de arte e entretenimento





Localizado entre os bairros Santa Cecília e Barra Funda, o Gymnasium ocupa uma área de 2.200 m², combinando tecnologia de ponta com um projeto arquitetônico surpreendente. Entre os espaços, destacam-se:





Planetário digital com exibições 360º e eventos interativos;





Salão imersivo de 1.500m², com paredes de 9 metros de altura e projeções gigantes;





Espaço interativo para mostras digitais e físicas;





Bar, mirante e área recreativa, criando um ambiente dinâmico para o público.





Agenda e Ingressos





Após a abertura com Da Vinci, a programação do Gymnasium segue intensa. Em junho, a exposição "Astro" transformará o planetário em um espetáculo estelar. No segundo semestre, a mostra "Histórias da Floresta" trará uma jornada pela biodiversidade brasileira.





Os ingressos já estão à venda no site www.visualfarmgymnasium.com.br e pela plataforma FEVER. A bilheteria física também estará disponível no local.





Serviço:

?? Praça Olavo Bilac, 38 - Campos Elíseos, São Paulo - SP

Próximo ao Metrô Marechal Deodoro

Ter a qui: 12h - 22h | Sex a dom e feriados: 10h - 22h

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) em dias úteis | R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia) aos finais de semana