Prefeitura de São Caetano vai reformar o Celef Luiz Milani, com troca total do telhado

A Prefeitura de São Caetano do Sul vai reformar o Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental) Luiz Milani, no Bairro Santa Paula. O objetivo é reparar algumas estruturas e dar mais segurança e conforto aos alunos do equipamento.

As obras envolvem reforma total do telhado do Celef, revisão elétrica e pintura de áreas que necessitem de reparos. O investimento é de R$ 934,5 mil e as intervenções devem terminar no segundo semestre.

Temporariamente os estudantes do Celef terão aulas na Unidade Santa Paula da Fundação das Artes, na Rua Martim Francisco, 471, Bairro Santa Paula.

O Celef foi inaugurado em setembro de 2019, com o objetivo de ser uma extensão das unidades escolares municipais, atendendo os alunos matriculados nas unidades de ensino fundamental da rede municipal de São Caetano.

Atualmente, 1.310 alunos cursam inglês no Celef, em turmas divididas em manhã, tarde e noite. As inscrições para as turmas deste ano se encerraram no mês passado. O equipamento atende necessariamente alunos da rede municipal matriculados entre o 1º e o 9º anos do Ensino Fundamental.

