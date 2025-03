No dia do aniversário, Xuxa Meneghel pede presente especial para Sasha Meneghel: - Meu netinho

No dia de seu aniversário, Xuxa Meneghel participou do Mais Você nesta quinta-feira, dia 27, e pediu um presente especial para sua filha, Sasha Meneghel, que mandou um recadinho carinhoso para a mãe durante o programa. Além dela, Junno Andrade, marido da Xuxa, também deixou uma mensagem para a amada.

No entanto, após agradecer Sasha, Xuxa não perdeu a oportunidade de pedir o presente que ela mais quer, e soltou ao vivo:

- Só falta dar meu maior presente agora, que é meu netinho. Eu não estou cobrando, só estou querendo, jogando assim para o ar... Eu quero muito, eu não quero cobrar, mas já estou cobrando.

Em seguida, Xuxa ainda imaginou como seria seu netinho enquanto elogiava sua filha e seu genro, João Figueiredo:

- Deve ser lindo, porque o João é lindo e a Sasha é linda, e ele é lindo por dentro e por fora, e ela é linda por dentro e por fora, então não tem como dar errado. Eu acho que vai ser um bochechudo! Eu mando para eles umas músicas, umas crianças dançando e bem vestidinhas e falo: Olha só, dançando que nem o pai e estilosa que nem a mãe! E quando eu mando alguma coisa com chuquinha eu falo: E essa aqui parece com a vovó!

No final do programa, ela também foi surpreendida com alguns presentes, junto com um baita bolo de aniversário.