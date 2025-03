Shopping ABC abre unidade de uma das maiores redes de alimentação saudável do País

A Bio Mundo, rede especializada em produtos naturais, inaugurou uma nova unidade no Shopping ABC, em Santo André. A loja, que oferece um amplo mix de alimentos saudáveis, reflete o crescimento do setor de franquias no estado de São Paulo, impulsionado pela alta demanda por produtos voltados ao bem-estar e qualidade de vida.

O setor de franquias segue em expansão no estado de São Paulo, impulsionado pelo crescimento da demanda por alimentação saudável e produtos naturais. Segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar tem registrado alta significativa nos últimos anos, acompanhando a mudança de hábitos do consumidor, que busca cada vez mais opções equilibradas para o dia a dia.

Atentos a esse cenário, Alexandre Rodrigues Machado e sua esposa, Renata Teixeira Machado, decidiram investir em uma unidade da Bio Mundo, rede especializada em produtos naturais. A escolha foi motivada pelo amplo portfólio da marca e pelo potencial do mercado. "Conhecemos a Bio Mundo através da ABF e enxergamos uma grande oportunidade de negócio. O setor de alimentação saudável está em franca expansão e vimos que o diferencial da marca era justamente a variedade de produtos e a aceitação do público", afirma Alexandre, franqueado da unidade recém-inaugurada no Shopping ABC, em Santo André.

Localizada na Avenida Pereira Barreto, 42, Piso P2 do shopping, a loja oferece um mix diversificado de produtos, incluindo grãos, suplementos, alimentos funcionais, produtos veganos e opções sem glúten e lactose.

