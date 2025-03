Tupy fecha contrato com montadoras de caminhões que deve adicionar R$ 250 mi à sua receita

A Tupy firmou contrato com duas montadoras de caminhões instaladas no Brasil para o desenvolvimento e produção de componentes estruturais de veículos extrapesados. Segundo a companhia, os acordos devem adicionar R$ 250 milhões anuais à sua receita.

De janeiro a setembro do ano passado, a Tupy faturou R$ 8,2 bilhões, o que representou queda de 7% no comparativo com 2023.

Em um dos contratos, a Tupy será responsável pela fabricação, usinagem e pré-montagem de cabeçote de motor, com entregas a partir de 2027.

No outro projeto, que terá início em 2028, a Tupy fabricará o bloco que será utilizado nas gerações mais recentes de motores desta montadora, um dos mais vendidos no mundo.

Essas iniciativas contribuirão para a nacionalização e aumento de conteúdo local desses clientes, que, atualmente, produzem essas peças em fundições cativas na Europa.

"Os contratos refletem a estratégia de oferta de produtos e serviços com maior valor agregado e as sinergias oriundas das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos", diz a empresa em comunicado.

Segundo a Tupy, as duas montadoras representam cerca de 50% das vendas de caminhões extrapesados no Brasil.

Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), no ano passado, o mercado de veículos pesados cresceu 18%, atingindo 62,87 mil unidades comercializadas.