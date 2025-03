Taka aplaca crítica ao PT e envia um abraço a Lula

Passados os primeiros dias no comando de Diadema, de onde desalojou, no pleito de outubro, José de Filippi Júnior, um dos ícones do PT no Grande ABC, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) abrandou o discurso antipetista que caracterizou sua campanha e o início da gestão. Os insultos contra os políticos do partido adversário foram sendo, paulatinamente, substituídos por acenos republicanos. Na terça-feira, em Brasília, durante encontro com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde se discutiram mudanças no projeto do hospital que o governo federal promete custear na cidade, o emedebista surpreendeu os presentes ao agradecer, de forma efusiva, a atenção que o presidente da República tem destinado ao município. “O senhor, inclusive, mande um abraço ao Lula”, solicitou o visitante ao anfitrião, provocando murmúrios de perplexidade na plateia.

Bastidores

Novo programa

A vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Vilma Marcelino (PSDB-foto), anunciou, em primeira mão ao Diário, o lançamento do Programa Mulher Rio-grandense nesta sexta-feira (28). Segundo a vice, a ideia é dar celeridade ao desenvolvimento de políticas públicas às moradoras. Vilma afirmou que a expectativa é atender, até o fim do ano, as principais demandas da assistência social e da saúde. “Em abril vincularemos (as ações) à causa TEA (Transtorno do Espectro Autista), em maio, à natalidade e assim sucessivamente”, disse.

Retorno adiado

O esperado retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal foi postergado. A expectativa, após aprovação do projeto que prevê a volta da cidade ao colegiado na última terça, era a de que fosse oficializada a reintegração nesta sexta-feira (28), durante assembleia de prefeitos. Porém, o Consórcio adiou a reunião para a próxima terça-feira (1º). Segundo a entidade, a pauta do encontro, que deve contar com a presença do prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), será liberada apenas na segunda-feira.

Condenações

Na esteira do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se tornou réu com mais sete aliados por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 na última quarta-feira (26), a vereadora de São Bernardo, Nina Braga (PL), usou as redes sociais para comparar as condenações dos envolvidos no ataque às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, ao governo de Josef Stalin. O revolucionário comunista comandou a União Soviética de 1920 até sua morte, em 1953. “Entre 1936 e 1938, o Stalin eliminou a oposição bolchevique por meio de confissões forçadas e procedimentos que seguiam um script e não lei”, postou a liberal, que é muito ligada ao ex-presidente.

Sindicância

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou que vai abrir sindicância sobre intervenção realizada no km 16 da via Anchieta, que faz parte de um pacote obras viárias na região entre Rudge Ramos, Pauliceia e Jordanópolis. Segundo o podemista, o projeto, realizado pela gestão do prefeito Orlando Morando (sem partido), foi ‘mal planejado, mal organizado e feito nas coxas’. A alça de acesso entregue em novembro do ano passado antecipa a entrada à Anchieta, próximo à Rua Comendador Pinoti Gamba, na Vila Mussolini. “Ficamos até uma da manhã, ontem, eu e nossa equipe. Procuradores do município acompanharam a vistoria. No nosso governo não terá obras desse tipo. Terá obra que a população receba impacto direto no seu dia a dia e que veja que realmente vale a pena sonhar em ter uma cidade sem trânsito”, afirmou o prefeito, ao complementar que haverá uma reorganização do trânsito.