Presidentes de Câmaras assinam pedido para entrar no Consórcio

Sete presidentes das câmaras municipais da região assinaram o pedido de inclusão de vereadores no Consórcio Intermunicipal. O documento foi fechado na última quarta-feira (26), dia seguinte à aprovação do pedido de retorno de São Caetano à entidade pelo Legislativo local. Uma vez aceito, os legisladores poderão compor o conselho consultivo da instituição e assim efetivar a participação nos debates das sete cidades.

Articulado pelo presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), a proposta ganhou a adesão dos chefes dos legislativos municipais Carlos Ferreira (MDB, Santo André), Rodrigo Capel (PSD, Diadema), Juninho Getúlio (PT, Mauá), José Nelson da Paixão (Republicanos, Ribeirão Pires) e Claurício Bento (PSB, Rio Grande da Serra). Na última quarta-feira (26), foi colhida a assinatura de Carlos Humberto Seraphim (PL), após o Parlamento de São Caetano autorizar o regresso da cidade ao colegiado.

“O passo a seguir é, no início do próximo mês, protocolar no Consórcio o pedido de entrada das câmaras municipais, por meio dos presidentes e suplentes que iremos eleger em cada Legislativo. A participação dos vereadores é muito importante, porque estamos mais próximos da população em relação ao próprio Executivo”, disse Danilo Lima.

Com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como associado ao Consórcio, Danilo Lima vai procurar o presidente do Legislativo da Capital, Ricardo Teixeira (União Brasil), para que também assine o documento.