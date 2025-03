Fernando Zor anuncia fim do namoro com médica: Encerramos um ciclo

Em 2025, diversos famosos tomaram a decisão de seguir caminhos separados de seus companheiros. No dia 27 de de março, Fernando Zor, da dupla com Socoraba, usou as redes sociais para anunciar o fim de seu namoro com a médica Lara Bissi.

No comunicado, que foi apagado logo em seguida, o cantor dizia:

Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase.

Os dois assumiram o romance em setembro de 2024 e, desde então, não economizavam nas publicações apaixonadas nas redes sociais.

Até o momento, a médica não se pronunciou.