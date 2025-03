Claurício prega cautela ao avaliar atuação do 1º escalão

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Claurício Bento (PSB), ao fazer balanço dos 100 primeiro dias de gestão do prefeito Akira Auriani (PSB), afirmou que o governo encontrou uma cidade acabada e destacou avanços conquistados pela atual administração municipal, como a solução para os problemas na iluminação pública. Porém, fez ressalva quanto a atuação de alguns integrantes do primeiro escalão.

“Vejo que o Akira ainda não encontrou o caminho com alguns secretários. Por isso, estamos bastante cautelosos. Vamos esperar que o secretariado apresente ao prefeito todos os projetos. Porque nós, na Câmara Municipal, vamos ajudá-lo a administrar a cidade”, pontuou Claurício Bento, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

O vereador também fez críticas à gestão anterior em relação a gastos com projetos que não estão de acordo com as necessidades da cidade, dentre os quais a sinalização semafórica, cujo gasto foi de cerca de R$ 500 mil.

“Esse é um caso que a Câmara vai questionar. os locais onde foram instalados os semáforos são impróprios. Há muitos questionamentos. Nenhum está funcionando. Acho que foi dinheiro jogado fora. Quase meio milhão de reais. Temos de partir para a educação no trânsito. Temos quatro vias principais em Rio Grande da Serra. Então, não tem necessidade (de semáforos)”, disse o parlamentar.

O pessebista ressaltou os problemas orçamentários que a Prefeitura enfrenta para governar a cidade e reafirmou a importância de buscar recursos junto aos governo estadual e federal. Afirmou ainda que vê o prefeito empenhado nessa questão.

“Vejo o Akira com bastante dedicação, indo várias vezes a Brasília, conversando na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e deve estar, em breve, com o governador. Nossa cidade tem 36 quilômetros quadrados, com população de 44 mil habitantes, orçamento previsto de R$ 192 milhões e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de extrema pobreza. Ou seja, não temos verba para nada. Por isso, Rio Grande precisa de bons gestores para buscar recursos”, afirmou o vereador.

Nesse sentido, Claurício Bento está otimista com os resultados de viagem realizada pela comitiva de vereadores a Brasília. O pessebista destacou as agendas no Distrito Federal com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), bem como com diversos deputados.

O vereador afirmou que um dos objetivos da viagem foi mostrar o potencial turístico do município ao governo federal e aos parlamentares, tendo em vista que muitos deputados receberam votos na cidade, mas não conhecem Rio Grande. Também trataram da questão do CEP (Código de Endereçamento Postal), que é único para todo o município.

“Vamos completar 61 anos é temos um CEP só. Agora, após reunião com o superintendente dos Correios na segunda-feira, nos próximos cinco meses vamos ter o cepeamento da cidade. Além disso, em Brasília, os vereadores também pediram verba para as áreas da saúde, educação e infraestrutura. Tenho certeza que virá bastante recursos para Rio Grande da Serra”, afirmou Claurício Bento.

