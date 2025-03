Grande ABC terá quinta-feira (27) com possibilidade de chuva isolada

O tempo continua instável no Grande ABC nesta quinta-feira (27), com predomínio de muitas nuvens e chuva isolada ao longo do dia, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A combinação de umidade e temperatura amena cria um cenário típico de outono, exigindo guarda-chuvas sempre à mão.





A manhã já começa com o céu encoberto e possibilidade de chuva pontual. À tarde, a nebulosidade se mantém, e pancadas isoladas podem ocorrer, principalmente em áreas mais altas da região. À noite, o padrão persiste, com céu carregado e chuvas ocasionais.





As temperaturas variam pouco entre os municípios. Em Santo André, os termômetros oscilam entre 17°C e 25°C, enquanto em São Bernardo e Mauá, a máxima chega a 26°C. São Caetano e Diadema terão máxima de 25°C, com mínima de 18°C. Já Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra registram temperaturas um pouco mais baixas, com mínimas de 17°C e máximas de 25°C e 23°C, respectivamente.





Para quem precisa sair, a dica é apostar em roupas leves, mas ter um agasalho por perto para as temperaturas mais amenas da manhã e da noite. E, claro, não esquecer o guarda-chuva!