Lula diz que vai trabalhar por acordo comercial do Mercosul com o Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse no final da noite desta quarta-feira, 26, pelo horário de Brasília, que, quando assumir a presidência do Mercosul, no segundo semestre, irá trabalhar para que haja um acordo comercial entre o bloco econômico e o Japão. A declaração foi feita durante entrevista coletiva, em Tóquio, no último dia da visita de Estado ao país asiático.

Lula afirmou que esta foi a visita mais importante das cinco vezes que já esteve no Japão. O presidente exaltou a relação histórica entre os dois países, mas disse que houve queda no fluxo comercial nos últimos anos e que é preciso aprimorá-lo.

Lula também disse que os encontros com autoridades japonesas foram importantes para exaltar o multilateralismo e o livre comércio em um momento em que a democracia corre risco no mundo e em que medidas protecionistas são tomada por alguns países. "Volto para o Brasil com a certeza de que abrirmos uma trincheira importante para o desenvolvimento brasileiro", disse Lula. O presidente também mencionou que está "convidando" o Japão a participar de investimentos no Brasil para fomentar a transição energética.

Lula citou ainda que a visita foi importante para resolver questões relacionadas à possibilidade de exportação de carnes do Brasil para o Japão. O presidente exaltou a qualidade da carne produzida no Brasil e mencionou que o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, irá enviar especialistas ao País para analisar o produto. "A gente não poderia achar que em apenas uma reunião iria resolver tudo, mas eu posso dizer que estou satisfeito, porque acredito que ainda este ano teremos uma solução nessa questão da carne", afirmou.