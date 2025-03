Despejo de esgoto contamina e encarece águas da represa

O despejo de esgoto não tratado tem poluído ao longo do anos a Represa Billings, dificultando e encarecendo o tratamento das águas que abastecem a população. Os efluentes vêm tanto das águas do Rio Pinheiros, com a transposição, quanto das ocupações irregulares.

A professora e pesquisadora da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC), Roseli Frederigi Benassi, explica a origem dessa contaminação das águas, que pode causar doenças e atinge toda biota aquática, incluindo peixes. “A Billings é compartimentalizada e recebe efluentes sem tratamento de esgoto, e quando tem o tratamento ele não é no nível terciário, que trata a remoção de nitrogênio e fósforo. Hoje ela está com processo de eutrofização avançado (poluição por excesso de nutrientes), pois tem pontos da represa com altas concentrações de nitrogênio e fósforo, levando à proliferação de microalgas e cianobactérias, que forma aquela nata verde no reservatório.”

Roseli diz que a presença desses microrganismos nos reservatórios dificulta e onera o tratamento da água. “Elas liberam toxinas que podem causar problemas tanto para a biota do ecossistema quanto para a saúde humana. Há relatos dessas toxinas causarem problemas hepatotóxicos, neurotóxicos, entre outros”, afirma.

Pesquisadores de universidades, entre elas a UFABC e USCS (Universidade Municipal de São Caetano), apontaram em nota técnica, divulgada há cerca de um ano, a partir de conclusões de suas pesquisas, que até a área das cabeceiras, que drenam águas diretamente das nascentes e que deveriam ter uma melhor qualidade da água, apresenta níveis médios de concentração de nitrogênio e carbono.

O nível de poluição das águas varia espacial e temporalmente. “Quando chove muito, há uma maior transposição das águas e esse esgoto é lançado dentro do reservatório. Então quando chove muito piora a qualidade da água”, explica Roseli Benassi.

A professora destaca que é necessário haver tratamento de 100% do esgoto, sobretudo os clandestinos, vindos da área de entorno, das ocupações irregulares, que geralmente possuem esgoto doméstico, sem tratamento. “Os governantes precisam olhar para esse manancial com mais cuidado e carinho”, ressalta.

INVESTIMENTOS

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou ao Diário que, como parte das obras de melhoria no abastecimento do Grande ABC, instalou, neste mês de março novos filtros e flotadores na ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, localizada no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, onde as águas são tratadas. Com isso, a capacidade de tratamento aumentará em 400 litros por segundo, passando de 5.000 para 5.400 litros por segundo, volume equivalente ao consumo médio de aproximadamente 85 mil pessoas.

A empresa disse ainda que investirá mais de R$ 60 bilhões em obras para conectar ao sistema de esgoto aproximadamente dois milhões de imóveis no trecho do Alto Tietê, que vai de Salesópolis até o encontro com o Rio Pinheiros.

Projetos de São Bernardo tentam reverter impactos ambientais