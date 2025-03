Esportes náuticos quebram estigmas e fortalecem preservação

A imagem do reservatório muitas vezes afastou moradores da região, que desconhecem seu potencial para lazer e esporte. Mas essa percepção, aos poucos, tem mudado. A represa é um espaço para a prática esportiva, especialmente para os náuticos, como o remo, a canoagem e o stand-up paddle. Uma das frentes dessa transformação da visão negativa da Billings é a equipe Makani, escola e base de Esportes a Remo localizada em São Bernardo, que há mais de uma década incentiva a modalidade e promove a conscientização ambiental.

“A cultura da água na região não é muito forte, conquistamos as pessoas dia após dia”, afirma Cleyde Chieregatto, 64, proprietária e responsável técnica da Makani. Formada em Ciências Biológicas, Pedagogia e Educação Física, ela sempre esteve envolvida com a educação ambiental e viu no esporte uma maneira de aproximar as pessoas da represa.

“Muitas vezes, é mostrado apenas um lado negativo da Billings, associando-a à poluição e a riscos, mas a realidade é diferente. Aqui, onde trabalhamos, a qualidade da água é boa e o esporte pode ser praticado com segurança.”

A proprietária explica que a área onde a Makani atua é um dos trechos de captação da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), e relatórios da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicam que a balneabilidade da água é satisfatória. Ela acrescenta que monitoramentos anuais são feitos pelo Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos) que atua no monitoramento das águas do Grande ABC, coordenado pela professora Marta Angela Marcondes, da Universidade Municipal de São Caetano, e reforçam que alguns pontos da represa são próprios para atividades aquáticas. “Sempre acompanhamos esses estudos para garantir que o esporte seja praticado com segurança”, explica Cleyde.

Ela acredita que o contato direto com a natureza desperta um senso de responsabilidade nos praticantes. “Quando você está na água, entende a importância de preservá-la. A prática esportiva cria um vínculo emocional com o ambiente, e isso faz com que as pessoas passem a se preocupar mais com a conservação da represa e dos rios que a alimentam.”

A escola atende tanto iniciantes quanto atletas experientes, oferecendo aulas e treinamentos específicos. A equipe de instrutores é formada por profissionais de Educação Física treinados diretamente por Cleyde. “Nosso objetivo é mostrar que a Billings pode ser um espaço seguro, acessível e prazeroso para todos.”

Chieregatto aponta que os benefícios dos esportes a remo vão além da conscientização ambiental. Atividades como o stand-up paddle e a canoagem trabalham diversos grupos musculares, melhoram o equilíbrio e reduzem o estresse. “A atividade física é essencial para a saúde, e no remo ainda temos o diferencial do contato com a natureza, que traz uma sensação de bem-estar enorme. A pessoa sai da água renovada”, destaca a instrutora.