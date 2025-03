Veja os números sorteados para a Quina

O concurso 6690 da Quina vai pagar nesta quarta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 600 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira para a Quina:

01, 33, 53, 55, 76

Apostador de SP levou R$ 212 milhões

Uma única aposta feita na cidade de Capivari, no interior de São Paulo, faturou no sorteio de ontem a bolada de R$ 12.143.464,14. O sorteio também premiou os apostadores que acertaram a quadra, 117 no total, e cada um ganhou R$ 4.775,70.