Convocados reforçam treino do Palmeiras e Vitor Roque mostra confiança em 1º título no clube

A véspera da final do Paulistão foi de boas notícias para o técnico Abel Ferreira. Todos os seis convocados para a Data Fifa voltaram sem problemas clínicos e apenas Richard Ríos não participou das atividades na Academia de Futebol. Por jogar integralmente os dois jogos da Colômbia, o volante fez um regenerativo. O Palmeiras precisa ganhar do Corinthians na Neo Química Arena após levar 1 a 0 em casa e Vitor Roque mostrou confiança no primeiro troféu pelo clube.

Com Weverton, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres em campo, Abel Ferreira realizou a última atividade antes de tentar buscar a quarta virada seguida em finais do estadual. O Palmeiras é tricampeão sempre revertendo a desvantagem no segundo jogo. Foi assim com 4 a 0 sobre São Paulo e Água Santa e com 2 a 0 no Santos.

"Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada, foram dois jogos importantes e decisivos (semifinal contra o São Paulo e final contra o Corinthians). Agora vamos para o terceiro jogo decisivo, uma final. Espero ajudar meus companheiros a conquistar esse título", afirmou Vitor Roque, que aproveitou a Data Fifa para se adaptar à estratégia do comandante português.

"Estamos preparados, treinando firme para fazer o melhor amanhã e, se Deus quiser, conquistar esse título. Foi uma pena não termos saído com a vantagem no jogo passado, mas está tudo em aberto para tentarmos buscar a vitória na casa deles", concluiu o camisa 9.

Em seu apronto final, Abel Ferreira colocou em prática uma movimentação tática com ênfase em simulações de jogo. Na parte final, o comandante promoveu um descontraído recreativo antes de conversar por um bom período com o elenco inteiro para passar confiança na virada.