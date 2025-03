Trânsito em São Bernardo tem pontos de lentidão nesta quarta (26)

O trânsito em São Bernardo apresenta fluxo intenso em alguns trechos na tarde desta quarta-feira (26), segundo relatório das 17h30 divulgado pela Prefeitura. Entre os pontos com maior congestionamento estavam a Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Piraporinha, onde motoristas puderam utilizar as Avenidas Robert Kennedy, José Odorizzi, Senador Vergueiro e Lions como rotas alternativas.





Outro ponto de retenção foi a Avenida Caminho do Mar, com sugestões de desvio pela Avenida Senador Vergueiro ou pela Via Anchieta, acessando a Rua Planalto. A Avenida Corredor ABD também registrou tráfego carregado, com alternativas pela Avenida Lauro Gomes, Paço Municipal, Avenida Piraporinha, Avenida Engenheiro Otávio Manente e Avenida São Paulo.





Já a Avenida Senador Vergueiro apresentou fluxo intenso, com opções de desvio pela Avenida Lauro Gomes ou pela Avenida Lucas Nogueira Garcez, com acesso à Via Anchieta.





Por outro lado, algumas das principais vias da cidade fluíram normalmente, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Paço Municipal, Avenida Kennedy, Estrada Galvão Bueno, Avenida Maria Servidei Demarchi, Corredor Leste-Oeste (Avenida Newton Monteiro de Andrade), Avenida Dr. Rudge Ramos, Avenida do Taboão, Estrada dos Alvarengas e Avenida João Firmino.





Motoristas devem ficar atentos às mudanças no fluxo e considerar rotas alternativas para evitar os trechos congestionados.