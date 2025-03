Nicolas Prattes compartilha registros da lua de mel com Sabrina Sato em praia paradisíaca

Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo dias no paraíso em sua viagem de lua de mel. Nesta quarta-feira, dia 26, o ator compartilhou uma série de cliques da viagem pelas Ilhas Seychelles, depois de uma passagem pela África do Sul.

Nas imagens, é possível ver o casal curtindo o conforto do hotel, com inclusive uma banheira com pétalas de rosa. Além das paisagens e praias paradisíacas do país africano.

Na legenda, Nicolas escreveu:

Agradecendo por tudo, benção atrás de benção.

Sabrina e Nicolas se casaram no dia 10 de janeiro de 2025 após um noivado relâmpago. Os dois assumiram o romance no Carnaval de 2024.