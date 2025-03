Prouni abre lista de espera para vagas do 1º semestre de 2025

O Prouni (Programa Universidade para Todos) abriu nesta quarta-feira, 26, o período para manifestação de interesse na lista de espera de vagas remanescentes do primeiro semestre de 2025. O programa oferece bolsas parciais e integrais para cursos de graduação e sequenciais de formação em instituições de ensino superior privadas.

- Podem participar todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma;

- Para isso, é preciso registrar manifestação de interesse na lista de espera até as 23h59 de quinta-feira, 27 de março, na página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação dos pré-selecionados por meio da lista de espera ocorrerá na terça-feira, 1º de abril. Os selecionados devem comparecer à instituição de ensino escolhida no período de 1º a 11 de abril para comprovar as informações prestadas em sua inscrição.

Na 1ª chamada do Prouni, divulgada no início de fevereiro, 197.080 estudantes foram pré-selecionados. Já na 2ª chamada, no fim de fevereiro, foram convocados 86.373 pré-selecionados. A edição de 2025 teve 1,5 milhão de inscrições, sendo que 768.296 pessoas se inscreveram - cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa.

Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 parciais.