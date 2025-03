Em live surpresa, Marvel anuncia elenco principal de Vingadores: Doomsday; confira os nomes!

O coração dos fãs de super-heróis está batendo mais rápido nesta quarta-feira, dia 26. O motivo? A Marvel Studios finalmente revelou o elenco principal de Vingadores: Doomsday, o novo e aguardado capítulo da saga que tem previsão de estreia para 2026.

Nas redes sociais, a Marvel usou a estratégia do mistério e da surpresa para causar alvoroço entre o público. Em uma transmissão ao vivo, porém, pré-gravada - que já dura mais de duas horas -, mostraram cadeiras de set de filmagens com nomes dos confirmados no longa-metragem. Criativo, não?!

Entre os nomes já anunciados, estão Robert Downey Jr. que chocou o público ao anunciar que estaria de volta ao universo não como Tony Stark, mas interpretando o vilão Doutor Destino. Além dele, estão Sebastian Stan, que viverá Bucky Barnes, o Soldado Invernal; Antonie Mackie, que será o Capitão América, e Chris Hemsworth, como Thor.

Outros nomes de peso são Florence Pugh, que retorna como Yelena Belova; Lewis Pullman que interpretará Bob; Paul Rubb como Homem-Formiga e Letitia Wright será Suri. O elenco também contará com Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e VanessaKirby, como Johnny Storm/Tocha Humana, Ben Grimm/O Coisa e Sue Storm/Mulher Invisível em Quarteto Fantástico, antes de se unirem aos Vingadores, Kelsey Grammer (Hank McCoy/Fera),Tenoch Huerta Mejía (Namor) e Simu Liu (Shang-Chi) também estão confirmado para reforçar o time.