Tráfego lento na Anchieta devido ao alto fluxo de veículos

O tráfego segue lento na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), há retenção do km 39 ao km 40 devido ao alto fluxo de veículos.





A recomendação da concessionária é que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta.





O tempo é bom e a visibilidade está favorável para os motoristas. O SAI opera normalmente no sistema 5x5, com descida pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra ocorre pelas pistas Norte de ambas as rodovias.