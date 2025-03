Julgamento de Bolsonaro no STF divide opiniões na Câmara de Santo André

O STF (Supremo Tribunal Federal) realizou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete militares investigados pela trama golpista que envolveu ataque as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. O assunto repercutiu na sessão desta terça-feira (25) na Câmara de Santo André e dividiu opiniões.





O julgamento ocupou uma hora dos trabalhos e rendeu até imitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por parte do vereador Marcelo Chehade (PSDB). “Muita coisa é suposta, mas a gente pensa que poderiam ter usado o aparato militar para se proteger. Deixaram acontecer. ‘Vamos deixar para a coisa pegar para eles’”, disse o tucano imitando a voz do presidente.





A imitação foi criticada pelo colega Girardi, que disse ao Chehade que deveria melhorar a imitação. Já Alvarez chamou atenção para o ‘efeito Bolsonaro’. “Uma outra notícia para alegrar o nosso dia é a (Carla) Zambelli (PL), que correu com uma arma atrás de eleitor, ter voto (suficiente) para perder o mandato (julgamento ocorreu nesta terça, no STF). É essa sociedade que o Bolsonaro estimulou que existisse no Brasil", criticou o psolista.





Já William Lago, líder do PL, disparou contra o presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso. “Ele disse que a eleição não se ganha, se toma. Se fosse alguém da Direita ou conservador falando, seria o maior escândalo do Brasil”, afirmou o liberal, sobre declaração do magistrado que foi editada e comprovada como fake news propagada em 2021.





Para o líder do PL, há ausência de direitos em relação a Bolsonaro “porque os ministros têm interesse no processo”. O liberal acredita que o caso deveria ser julgado em primeira instância e com direito a recurso e não diretamente pelo STF. O que foi rebatido por Tiago Nogueira (PT). “O STF funciona como sustentação. Tem ministros indicados pelo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. É um órgão colegiado. A nossa Constituição garante que o STF julgue crime de Estado”, disse o petista.