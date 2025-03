Rio Grande mira reconhecimento como Município de Interesse Turístico

Em uma ação estratégica para fortalecer o turismo local, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), se reuniu com o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, e o deputado estadual Paulo Corrêa Jr. para discutir a candidatura da cidade ao título de MIT (Município de Interesse Turístico). A reunião, que também contou com a presença de outras autoridades locais, teve como objetivo traçar o caminho para a solicitação formal do título, que pode representar um avanço significativo para o setor no município.

O reconhecimento como MIT oferece uma série de benefícios, incluindo repasses anuais do governo estadual destinados a investimentos em infraestrutura turística, preservação ambiental e valorização do patrimônio cultural. Além disso, o título pode impulsionar o desenvolvimento sustentável da cidade, gerando emprego e renda, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida para os habitantes.





Na ocasião, foram destacados os principais atrativos turísticos de Rio Grande da Serra, como as suas trilhas ecológicas, áreas de proteção ambiental, eventos culturais e a rica história relacionada à ferrovia e à Mata Atlântica. "O título de MIT representa uma grande oportunidade para impulsionar o turismo sustentável na nossa cidade. Temos belezas naturais, cultura e história que merecem ser valorizadas e conhecidas por mais pessoas", afirmou o prefeito Akira Auriani, ressaltando o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do turismo local.

A prefeitura já iniciou a elaboração do dossiê técnico exigido para formalizar o pedido, com o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de São Paulo. O processo é um passo importante para colocar Rio Grande da Serra no mapa turístico paulista, atraindo novos visitantes e investimentos.





Além do prefeito Akira, estiveram presentes na reunião o secretário de Meio Ambiente, Marcelo Marcondes, o secretário adjunto de Turismo, Cristopher Araújo, e o representante do Conselho de Turismo de Rio Grande da Serra, Cláudio. Todos demonstraram entusiasmo com a perspectiva de tornar a cidade um polo turístico regional.





O título de MIT é um importante passo para Rio Grande da Serra, que agora busca consolidar-se como um destino turístico de destaque no interior paulista.