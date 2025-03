DI longo sobe com dólar e taxas dos Treasuries; demais taxas ficam estáveis

Os juros futuros curtos e médios rondam a estabilidade nesta quarta-feira, 26, enquanto os longos recuam, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries longos. Mais cedo foi divulgado que a conta corrente em fevereiro teve déficit abaixo do esperado e os Investimentos Diretos no País (IDP) superaram o teto das estimativas.

Às 10h23, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 15,110%, de 15,122% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 15,045%, de 15,033%, e o para janeiro de 2029 subia a 14,815%, de 14,740% ontem no ajuste.