Dólar sobe e puxa juros futuros por cautela com tarifas e fiscal

Os juros futuros sobem em linha com o dólar ante o real e os retornos dos Treasuries de prazos mais longos. Há expectativas por discursos de autoridades do Federal Reserve (Fed) e por leilões do Tesouro americano de US$ 70 bilhões em T-notes de 5 anos e US$ 28 bilhões em notas de juro flutuante - conhecidas como FRNs - de 2 anos.

Os investidores aguardam novidades sobre tarifas comerciais do governo dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump adiantar que não deve haver muitas exceções às tarifas recíprocas de importação, que entrarão em vigor no dia 2 de abril.

O mercado local pode estar sustentando também preocupações com o cenário das contas públicas em meio a um ceticismo sobre medidas de compensação pelo governo para bancar benefícios propostos, como a isenção do Imposto de Renda sobre salários até R$ 5 mil.

A incerteza comercial global é amenizada pelo avanço de petróleo e do minério de ferro. Mas os ganhos das commodities, em especial do minério, são contidos por expectativas de que o Ministério de Comércio chinês revele detalhes de possíveis medidas de estímulo ao consumo interno, em coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira (27).

Em meio à visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão, o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, destacou a possível abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, com a visita de especialistas sanitários para avançar na comercialização do produto.

Às 10h01, o dólar à vista registrava máxima a R$ 5,7303, com alta de 0,37%.