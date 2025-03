Corinthians prepara festa para receber o elenco na arena

Com objetivo de esquentar o clima na Neo Química Arena para a decisão do Paulista, programada para as 21h35 da próxima quinta-feira (27), diante do Palmeiras, o Corinthians programa ações em parceria com patrocinadores e torcidas organizadas da agremiação.

O Timão planeja um mosaico no setor Leste do estádio, além da distribuição de milhares de bexigas e bandeirolas com as cores da equipe. A tradicional queima de fogos na entrada do time no gramado também deve ser mantida no dérbi.