Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (27)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sua intuição está em alta hoje e pode trazer avisos importantes ao longo do dia. Algumas mudanças podem não sair como esperado, mas agindo com cautela, você pode fechar um ciclo e experimentar novos caminhos. Cuidado ao anoitecer, possíveis desavenças podem impactar sua vida amorosa.

COR: AMARELO

PALPITES: "57, 28, 37"

Os relacionamentos estão em foco hoje! Embora você tenha que ter mais cuidado com parcerias, sua conexão com pessoas queridas pode aquecer seu coração. Pode haver alguma discordância, mas mantenha a calma, tudo se ajeita.

COR: SALMÃO

PALPITES: 46, 18, 34"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quinta-feira (27) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (27) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Cuide mais da saúde e da rotina hoje! Vênus retrógrada traz alguns desafios, mas conte com sua disciplina e determinação para dar conta de tudo. Faça sua parte, sem se sobrecarregar e lembre-se: é ok ceder por amor!

COR: VERDE

PALPITES: "26, 51, 17"

Vênus retrógrada pode abalar seus planos hoje, mas não desanime - explore seus pontos fortes e busque novas oportunidades. Há chance de desentendimentos à noite, então evite atritos e capriche no romantismo com quem ama.

COR: ROXO

PALPITES: "39, 09, 36"