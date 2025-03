Cover do Roupa Nova agita happy hour em Diadema

A população de Diadema e região, poderá curtir uma apresentação muito especial da banda cover do Roupa Nova. O show acontecerá a partir das 19h30, da próxima quinta-feira (27), na praça de alimentação do Shopping Praça da Moça.

A banda Vestindo Roupa Nova fará um tributo apaixonado ao icônico grupo, interpretando clássicos como A Viagem, Whisky à Go-Go, Dona, Linda Demais, entre outros hits que garantirão uma performance vibrante que vai empolgar a plateia.

Formada por Jorge Canti na voz e violão, Marcelo Freitas nos teclados e voz, Tyson Mendonça no baixo e voz, Markinhos Rodriguez responsável pela bateria e percussão e Lucas Medeiros na guitarra a banda já realizou mais de 200 apresentações, e sempre busca resgatar a essência das canções originais. “Procuramos criar uma sinergia com o público para que revivam memórias preciosas e também criem novas experiências de afeto”, conta Jorge Canti.

“O evento Show no Praça é uma atividade cultural que já faz parte do nosso calendário há muitos anos e é muito esperado pelos nossos clientes. Por isso, buscamos sempre proporcionar shows gratuitos e com muita qualidade”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço:

Show no Praça, com a banda Vestindo Roupa Nova .

Data: 27 de março.

Horário: a partir das 19h30.

Onde: praça de eventos do Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro - Diadema - SP.