Consórcio define ações prioritárias para o turismo da região

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC reuniu secretários municipais e representantes das pastas das sete cidades para discutir as principais demandas e prioridades para o turismo da região, conforme deliberado pela assembleia geral de prefeitos.

Durante o encontro, o grupo recuperou o histórico das iniciativas realizadas na área por gestões anteriores e apontou a necessidade da criação de um calendário para a divulgação regional do turismo. A iniciativa buscaria conciliar os principais atrativos turísticos para que não ocorra sobreposição de ações, contando ainda com a articulação com as outras esferas de governo.

Outra demanda apontada foi a necessidade de um canal de comunicação para divulgar o turismo regional, assim como a necessidade de material de apoio sobre o setor no Grande ABC.

O grupo analisou ainda segmentos com grande potencial turístico nas sete cidades, como o industrial, religioso, ecológico e gastronômico. Também foram discutidas as possibilidades de linhas de fomento existentes e eventos para divulgar a região como destino turístico.

O secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, destacou a necessidade de elencar as prioridades da área e organizar as demandas regionais.

“O debate sobre turismo vem se consolidando na região e ganhou força com a criação, em 2024, do Fórum de Turismo Instância de Governança Regional do Grande ABC. Um dos nossos objetivos é estimular a apresentação e a troca de das experiências de cada município e buscar a cooperação do Governo do Estado na área”, afirmou Aroaldo da Silva.