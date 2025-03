Os 98 anos da Billings. Ela inundou dois povoados. Aterrou estradas e vielas. Não acabou com pássaros... ...e nem com a flora nos mananciais.

Sobre a Billings, vale pesquisar um jornal de bairro criado nos anos 1970 pela jornalista Yone Forcellini, de Riacho Grande: “Ondas do Riacho”.

A represa da Light – como foi conhecida nos primórdios – começou a subir em 1927, o que significou a inundação de pontos centrais como as duas Rio Grande: no Distrito de Riacho Grande e em Rio Grande da Serra, denominações mais recentes.

Foi em 1948 que surgiu o nome Riacho Grande. Naquele ano a Vila do Rio Grande, em São Bernardo, foi elevada a distrito. Daí a alteração do nome para não confundir com a Estação Férrea Rio Grande, sede de Rio Grande da Serra.

Além dos primitivos centros de Riacho Grande e Rio Grande da Serra a represa inundou locais que praticamente desapareceram sob as águas, como Zanzalá, Corte das Caveiras, Inferno, Sepulturas e Rio das Pedras.

Entre 1929 e 1935 foram construídos diques para evitar o vazamento das águas que ainda subiam. Também foi levantado o leito da Estrada Velha de Santos.

Em 1935 tem início a obra de retificação do Rio Jurubatuba, na altura de Pedreira, em Santo Amaro, surgindo dessa forma o canal de Pinheiros.

HISTÓRIA OFICIAL

O que se dá no 27 de março de 1925 é um ato burocrático: a assinatura do decreto 16.844, pelo presidente da República, Arthur Bernardes, que aprovava o plano de obras da Light voltado à produção de energia. O Rio Grande e seus afluentes seriam represados e nasceria a Represa Billings.

Até que isto acontecesse, muita gente perdeu terras no vale do Rio Grande, modificando-se a geografia. Mesmo pontos de pedágio da Estrada Velha sucumbiram. E um ponto referencial que se perdeu foi o Bar e Restaurante de João Cavinato, o João da Ponte, na parte baixa do antigo Centro da Vila de Rio Grande, local de parada para os que iam e vinham de São Paulo a Santos.

RIBEIRÃO PIRES

Mas esta é a continuidade da Semana Ribeirão Pires 2025, Município também banhado pela Billings. Às margens da represa há uma flora significativa, apontada à Memória pelos três guardiões da história da cidade que estão na foto. São deles a identificação das espécies que a coluna fotografou em 2022.

Crédito as fotos 1, 2, 3, 4 e 5 – Projeto Memória

RIBEIRÃO PIRES, MARÇO, 2022

1 - Ademar Bertoldo, Octavio David Filho e Pedro Manoel Cordeiro tomam café na Padaria Central da Rua do Comércio em Ribeirão Pires. Depois, um passeio pelas margens da Billings e a identificação da flora local

2 – Jurubatuba, palmeira nativa da Mata Atlântica

3 – Manacá da Serra

4 – Lírio de São José, padroeiro de Ribeirão Pires

5 – Flor Aleluia

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 26 de março de 1995 – Edição 8971

EFEMÉRIDE – Billings, o maior centro de lazer da região, apesar da poluição.

Ambientalistas organizavam uma festa em comemoração ao ato federal de 27 de março de 1925.

Reportagem: Gonzalo Navarrete.

Claudio Feldmann, secretário estadual de Meio Ambiente, dizia que a represa deveria atender o abastecimento da Grande São Paulo e reforçar polo turístico.

Entrevista a Valmir Sambrano.

MEMÓRIA – O casamento do ano, em 22 de julho de 1926: Maria do Carmo, filha mais velha do prefeito Saladino Cardoso Franco, casava-se em Santo André com Júlio Neves, jovem de bem do bairro paulistano de Santana.

EM 27 DE MARÇO DE...

1905 – Apesar das críticas, continuavam a ser nomeados membros da Guarda Nacional, de várias patentes. A última listagem indicava nomes de São José do Rio Pardo, Jundiaí, Itatiba e Franca.

1945 - Light & Power inaugurava sua nova agência em Santo André, na Rua General Glicério.

Fonte: Octaviano Gaiarsa, "A cidade que dormiu três séculos", p. 158.

1950 - Começava a construção da nova igreja de Nosso Senhor do Bonfim, hoje sede da Paróquia do Parque das Nações, na Rua Oratório, em Santo André.

1955 - Criada a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Barcelona, em São Caetano.

Biblioteca Pública de Santo André reunia 4.468 obras. Dotação orçamentária para 1955 previa a aquisição de projetor de cinema, vitrola, rádio, instrumentos musicais e caminhonete para atender aos bairros.

1960 – Manchete do News Seller, antecessor do Diário: Convênio entre Estado e Prefeituras combate a poluição da água e do ar.

HOJE

Dia Mundial do Circo e do Artista Circense, em homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu em 27-3-1897.

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional do Grafite

Dia Nacional da Inclusão Digital

Dia do Reservatório Billings (lei estadual 12.365, de 27-4-2006).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bento de Abreu, Itirapuã, Mairiporã e Presidente Epitácio.

Pelo Brasil: Caldas e São Geraldo (MG), Choró, Fortim e Itaitinga (CE), Magalhães Barata (PA), Ouriçangas (BA) e União da Vitória (PR).

São Roberto ou Ruperto

27 de março

Arte: Paulo César Nunes