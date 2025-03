Bradespar registra prejuízo líquido de R$ 86,9 Mi no 4º trimestre de 2024

A Bradespar encerrou o quarto trimestre com prejuízo líquido de R$ 86,9 milhões, revertendo lucro de R$ 524 milhões apurado no mesmo intervalo de 2023. No consolidado de 2024, o lucro líquido da companhia totalizou R$ 1,19 bilhão, recuo de 37% na comparação anual.

A receita operacional da empresa ficou negativa em R$ 163,2 milhões entre outubro e dezembro, frente resultado positivo de R$ 451 milhões em igual período de 2023. Já a receita operacional de 2024 foi de R$ 1,2 bilhão, queda anual de 36,5%.

Como companhia de investimentos, a Bradespar tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio da Vale.

O resultado financeiro da Bradespar encerrou 2024 em R$ 57,6 milhões positivos, 15% menor que no exercício anterior, principalmente em razão de aplicações financeiras e de remuneração sobre Impostos a Recuperar. Segundo a companhia, "tal resultado reflete a continuidade da posição líquida de caixa, na medida que liquidou todo o endividamento financeiro em exercícios anteriores."

Em 2024, as despesas de pessoal, gerais e administrativas da Bradespar totalizaram R$ 26,3 milhões.