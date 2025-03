Morre autora de The Vampire Diaries, L.J. Smith, aos 66 anos

L.J. Smith, autora de The Vampire Diaries, morreu aos 66 anos de idade, no dia 8 de março. A notícia só foi anunciada no dia 25 de março em seu site oficial.

De acordo com o comunicado, ela morreu em paz após uma longa luta contra uma doença, que não foi revelada.

"Lisa era uma alma gentil e amável, cujo brilho, criatividade, resiliência e empatia iluminavam as vidas de sua família, amigos e fãs. Ela será lembrada por seu espírito imaginativo, seu papel pioneiro na ficção sobrenatural e sua generosidade, calor e coração, tanto dentro quanto fora das páginas."