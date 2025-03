Trump diz que tarifas que serão aplicadas em 2 de abril já estão definidas

As tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicará em 2 de abril já estão definidas, afirmou o próprio republicano durante evento na Casa Branca no período da tarde desta terça-feira, 25. "Estou ansioso para o dia 2 de abril, o dia da liberação americana, o dia das tarifas", declarou.

Segundo ele, "as novas tarifas vão gerar muito dinheiro e muitos empregos para os EUA".

Trump afirmou que tem sido "muito justo" com as tarifas que impôs a outros países. "A União Europeia, por exemplo, tem sido absolutamente terrível conosco. Eles têm se aproveitado dos EUA e são péssimos em comércio", afirmou, sugerindo que o bloco não faz acordos comerciais bilaterais justos para ambas as partes.

O presidente também abordou a questão da guerra Rússia-Ucrânia. Segundo Trump, os EUA estão "avaliando as condições impostas pelo Kremlin para os acordos" de cessar-fogo, e que outros países também estão envolvidos no monitoramento do processo de encerramento do conflito na Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky. "Estamos em profundas discussões com a Rússia e com a Ucrânia e essas conversas estão indo muito bem. Estamos progredindo muito bem no Oriente Médio também", afirmou.

No contexto dos anúncios de investimentos empresariais nos EUA, o republicano confirmou que fará um novo "grande anúncio" na quarta-feira e reiterou que o país está próximo dos US$ 4 trilhões em compromissos de investimento de empresas desde o início de sua presidência, em janeiro.