Santo André ganha destaque no maior evento de cidades inteligentes

Santo André vem se consolidando como referência em inovação urbana, e essa trajetória foi destaque no Smart City Expo, o maior evento de Cidades Inteligentes das Américas, realizado nesta terça-feira (25) em Curitiba, no Paraná. O prefeito Gilvan (PSDB) subiu ao palco do painel "Cidades Inteligentes na Prática: Como a Transformação Digital Aproxima Prefeituras e Cidadãos" para apresentar os avanços tecnológicos que estão revolucionando a relação entre o governo municipal e a população.

Entre as iniciativas que fazem de Santo André uma cidade cada vez mais conectada, Gilvan destacou a plataforma Acto, uma ferramenta que centraliza os atendimentos e processos administrativos de forma digital. A meta ambiciosa da administração é chegar a 100% dos serviços municipais digitalizados até o final da gestão, garantindo mais eficiência e praticidade para os cidadãos, que terão a prefeitura na palma da mão.





A tecnologia também está transformando a gestão urbana com o aplicativo Colab. A ferramenta permite que os moradores reportem problemas da cidade — de buracos nas ruas a falhas na iluminação pública — de maneira simples e rápida. Desde sua implantação em 2018, o app já conta com 58 mil usuários ativos e ajudou a solucionar mais de 150 mil demandas, promovendo uma gestão mais transparente e participativa.





Na saúde, o destaque foi o Poupatempo da Saúde, sistema que permite agendamentos de consultas e exames de forma online, reduzindo filas e otimizando o atendimento. A solução, que tem mais de 80% de aprovação da população, é um exemplo de como a tecnologia pode tornar o acesso à saúde mais rápido e eficiente.

“A inovação é um caminho sem volta. Em Santo André, não apenas adotamos tecnologias, mas as colocamos a serviço da população, garantindo mais agilidade e eficiência nos serviços públicos. Nossa cidade está se tornando um modelo de gestão inteligente, e participar deste evento nos permite compartilhar nossa experiência e aprender com outras cidades que também estão na vanguarda da transformação digital”, destacou Gilvan.





O painel também reuniu os prefeitos de Serra (ES) e Rio das Ostras (RJ), que compartilharam suas estratégias para tornar suas cidades mais conectadas e eficientes. Santo André segue na rota da inovação, consolidando-se como um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas.