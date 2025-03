Hugo Motta, após reunião no Japão: abertura de novos mercados 'fortalece indústria e economia'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 25, em suas redes sociais que a abertura de novos mercados para os produtos do Brasil "fortalece a indústria e a economia". A declaração ocorre após o chefe da casa Baixa participar de uma reunião com integrantes da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) em Tóquio, Japão.

No encontro, também participaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e outros integrantes da comitiva brasileira.

Segundo Fávaro, o chefe do Executivo firmou um compromisso pessoal para trabalhar a abertura do mercado de carne bovina no Japão.

"O mercado japonês ainda mantém restrições à compra de carne bovina do Brasil, um dos objetivos da viagem é reverter a decisão", escreveu Motta na plataforma X. "Ainda assim, hoje, os produtos que mais exportamos para o Japão são carnes de aves e suína", disse o deputado.

O presidente da Câmara afirmou ainda que abrir novos mercados para produtos brasileiros fortalece a indústria e economia, ao lembrar que, em 2024, o intercâmbio comercial do Brasil com o Japão foi de US$ 11 bilhões.