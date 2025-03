Joel Maziero. Um prefácio. E uma homenagem. Ao homem da olaria. Ao homem da pedra. Ao ferreiro do século que passou.

Profissões do velho Ribeirão Pires: caçambeiro, pipeiro, batedor, lançador, enfornador, foguista, lenhador, scarpelino, seleiro, ferreiro... Quem lembra mais?

Caaguaçu? Não, Geribatiba.

Texto: Joel Maziero

No começo a região era tomada pela mata, que uns chamavam de Caaguaçu. Eu, pessoalmente, sou favorável ao termo Geribatiba, a terra dos coqueiros ou palmeiras Gerivá, que consta em um mapa do século XVI.

Ribeirão Pires consta que teve como embrião a construção da capela do Pilar pelo então Capitão Mor Antonio Correa de Lemos em 1714. Esta capela traz um enigma, um mistério tão grande, pois não havia povoado no entorno, então por que uma capela tão grande numa região tão desolada?

O tempo passou. Por volta de 1860 nossas matas foram cortadas, rasgadas, em forma de uma grande faixa para a passagem da estrada de ferro.

Toda cidade nasce em torno de um acontecimento, de uma exploração ou de uma parada de tropeiros. No nosso caso, aglomerou-se o povo junto à ferrovia originando Ribeirão Pires.

Pode-se dizer que o desenvolvimento de uma cidade é como um jogo de quebra-cabeças, onde paulatinamente vão sendo colocadas as peças representadas por pessoas, ruas, casas, estabelecimentos comercias, fábricas...

Com o advento da estrada de ferro e fácil transporte tanto para São Paulo como para Santos, o governo da Província de São Paulo decidiu criar três tipos de lotes para a formação da cidade: lotes rurais, chácaras e lotes residenciais. Os rurais é que realmente faziam parte do projeto do governo, pois o objetivo era produzir alimentos para a Capital e Santos.

Infelizmente nosso clima, nossas terras e a topografia não eram propícios para o objetivo pretendido.

Os novos moradores tiveram que aproveitar o que a natureza podia oferecer para sua própria sobrevivência: o corte da mata para a produção de lenha e carvão, o corte da pedra para produção de ‘pilastrim’, folheta e paralelepípedos, a exploração do barro para a produção de tijolos.

Assim Ribeirão Pires continuou sua caminhada com o advento da tecnologia, das novas profissões.

Hoje já não se ouve falar em caçambeiro – o homem que carregava a terra e o barro para o picador.

Nem se fala do pipeiro, o que comandava a pipa na mistura da terra – o que mais cedo levantava.

O batedor e o lançador, quando chegassem à olaria, tinham que já ter o barro pronto no terreiro.

O batedor batia o tijolo, o lançador o colocava no pátio, o enfornador levava o produto ao forno, o foguista cuidava da queima dos tijolos.

O lenhador cortava a lenha e com sua litra transportava a madeira cortada para a beira de um caminho transitável.

O scarpelino usava da sensibilidade para descobrir a direção do veio da pedra e efetuar o primeiro corte no matacão, criando em seguida o ‘pilastrim’ com o qual, depois, tirava oito paralelepípedos.

O seleiro fazia as selas, cabrestos, ‘qualheras’.

O ferreiro que no fogo do carvão incandescente moldava todo tio de peças para a construção de carrinhos, carroças, pipas.

Com estas lembranças, enfim chegamos ao século XXI.

SAUDADES. Joel Maziero em 1917 no estúdio da TV do Diário do Grande ABC: ao lado de Pedro Manoel Cordeiro inaugurou a série de quase 200 programas já gravados sobre a Memória do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 26 de março de 1995 – Edição 8971

MANCHETE – Hill e Schumacher largam na frente.

Brasileiros iam mal no segundo dia de treinos oficiais para o GP do Brasil. Rubinho saia em 16º.

Começava a temporada 95 para os pilotos brasileiros.

NOTA DA MEMÓRIA – O Diário cobriu os grandes momentos da Fórmula 1 e preserva em seu Banco de Dados imagens inéditas dos nossos pilotos, de Fittipaldi a Senna. Acervo precioso dos roncos que se ouviam de bairros locais como Eldorado e Alvarenga.

MAUÁ – Avenida Portugal unia gregos e troianos, com duas danceterias e quatro barzinhos, então único centro de lazer da cidade.

Reportagem: Marcelo Allendes, com fotos de Rosana Varela.

Nas ondas do rádio

Canta Itália

As canções, os costumes, a cultura italiana no rádio.

No Momento Memória, dois descendentes de italianos eram eleitos prefeito e vice-prefeito de Santo André há 70 anos.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, ao vivo, 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 26 DE MARÇO DE...

1905 – Tempestade na Serra do Mar. Desabam barreiras nos novos e velhos planos da Ferrovia. O tráfico de trens é interrompido.

Os jogadores do CA Internacional, de Santos, ficam retidos na estação local e o jogo com o Palmeiras da Capital é adiado. Jogo importante: o vencedor seria admitido na Liga Paulista de Futebol.

Em nota, William Speers, superintendente da São Paulo Railway, declarava: “As chuvas da noite de ontem para hoje foram extraordinárias”.

1955 – Luiz Boschetti eleito prefeito de Santo André; Afonso Maria Zanei, vice-prefeito.

Crédito da foto 2 (recorte) – Estadão Acervo

DOCUMENTO. Jornal O Estado de S. Paulo noticiava um momento importante da política de Santo André, mesmo confundindo-se com o nome do vice-prefeito

HOJE

Dia do Cacau

Dia do Mercosul

Dia Estadual da Matemática (lei nº 14.401, de 12-4-2011).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Barueri (1949), Poá (1949), Terra Roxa (1949), Santo Antônio do Jardim (1954), Carapicuíba (1964), Capela do Alto (1964), Ipuã e Riolândia.

Aniversário de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fundada em 26-3-1772.

No Rio Grande do Norte: Antônio Martins, Campo Redondo, Galinhos, Jaçanã, Lagoa de Velhos, Paraná, Ruy Barbosa e Vera Cruz.

E mais: Itaberaba e Santa Rita de Cássia (BA), Lindolfo Collor, Mariana Pimentel e Xangri-lá (RS), Martinópole e Uruoca (CE), Reserva (PR) e Santa Luzia (MA).

São Bráulio

26 de março

(Espanha: 585-651). Bispo de Saragoça. Promoveu a cultura, incentivou os estudos e formou bibliotecas.

Fonte: Portal A12