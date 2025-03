Lollapalooza: Justin Timberlake proíbe transmissão de show na Argentina

A uma semana do Lollapalooza Brasil, o cantor Justin Timberlake proibiu a transmissão de seu show na edição argentina do festival, realizada na última sexta-feira (21) no Hipódromo de San Isidro, em Buenos Aires. A decisão surpreendeu o público e a empresa responsável pela exibição, que afirmou que o artista "não cedeu os direitos apesar de um acordo anterior".

O Lollapalooza na Argentina contou com um lineup similar ao do Brasil, que acontece no próximo fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além de Timberlake, nomes como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool e Sepultura também estão na programação do festival. No evento argentino, a única grande atração a proibir a transmissão ao vivo foi Timberlake, enquanto até mesmo a banda Tool, conhecida por vetar exibições, permitiu a filmagem sob condições restritivas.





Até o momento, a Globo e o Multishow, responsáveis pela transmissão do Lollapalooza Brasil, não se manifestaram sobre possível restrição do show de Timberlake no país. O cantor é uma das atrações principais do último dia do festival, dividindo o palco com artistas como Tool, Foster the People e Sepultura.

Ainda não há uma explicação oficial para o veto na Argentina, mas a dúvida permanece: Justin Timberlake também impedirá a transmissão no Brasil?