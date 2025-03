Band e filhos do Benedito negociam novela ‘Os Imigrantes’ dos tempos atuais

Os Imigrantes foi uma novela levada ao ar pela então TV Bandeirantes, entre 27 de abril de 1981 a 7 de junho de 1982, em 333 capítulos.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, com direção de Atílio Riccó e Henrique Martins, teve em seu elenco numeroso atores à altura de Rubens de Falco, Othon Bastos, Yoná Magalhães, Paulo Autran, Cristina Mullins, Nicole Puzzi, Fúlvio Stefanini, Norma Bengell, Rolando Boldrin, Paulo Betti, Sandra Barsotti, Lúcia Veríssimo e outros grandes nomes da ocasião.

Toda digitalizada e também compactada, foi exibida na TV Brasil em 2022.

Tudo isso para chegar ao fim da última semana, quando os filhos do Benedito, Ruy Maurício e Edmara, foram recebidos pelo presidente da Band, Johnny Saad.

À mesa, a proposta de uma nova Os Imigrantes, só que agora dos tempos atuais, valendo-se dos descendentes de tantos e diferentes lugares do mundo que hoje moram entre nós.

Claro que este foi só o primeiro de muitos encontros, com outros já combinados para os próximos tempos, para analisar a viabilidade do projeto. As perspectivas são as melhores possíveis e os termos conversados, ao que parece, atendem bem a expectativa de todos.

TV tudo

Difícil assim

Ontem, aqui se falou da atuação, cada vez maior das mulheres no jornalismo esportivo, do seu importante significado e do reconhecido talento de uma grande maioria. Uma constatação, mas também uma opinião, para que as narradoras encontrem um jeito mais delas de transmitir, diferente dos homens. E não é que teve quem se insurgisse, inclusive dizendo que foi um jeito de alimentar o ódio e jogar a torcida contra? Complicado.

Vai por mim

No começo, assim que a Eliana saiu, Celso Portioli até que foi bem espichando o Domingo Legal até o Roda Roda, chegando a 7 horas no ar. Mas o crescimento da Record com o Acerte ou Caia! fez precipitar os primeiros sinais de cansaço. Os resultados já não são os mesmos.

De duas, uma

Cabe à direção do SBT e ao próprio Portioli decidirem a respeito: ou volta à duração de antes, ou se investe no programa. O que não pode é deixar queimar no ar.

Outra coisa

O SBT, no que fez muito bem, trocou o dia de exibição do Arena, da segunda para quarta-feira, para não bater de frente com o Galvão Bueno na Band e repercutir a rodada do meio de semana. Nesta, especificamente, tem Brasil e Argentina hoje, e a final do Paulista, Corinthians e Palmeiras, na quinta. Vale a flexibilidade, o jogo de cintura, com uma mudança de dia. Mesmo com a Record na parada, uma conquista de título sempre dá um barulho interessante.

Na mira

Murilo Benicio é mais um nome de peso no radar de Três Graças, novela de Aguinaldo Silva escolhida para substituir o remake de Vale Tudo na Globo. Dizem, inclusive, que nesta altura já existe uma conversa animada entre as partes.

Outra postura

A Globo, de uns tempos para cá, ou desde que praticamente extinguiu o seu banco de elenco, está antecipando a escalação das suas novelas e séries. A maior concorrência tornou impossível deixar para a última hora. Vale Tudo ainda vai estrear e já começou a busca de nomes para a sua substituta.

Locações no Sul

Uma equipe da Record, liderada pelo diretor Leonardo Miranda, visitou as cidades de Cambará e Torres, no Rio Grande do Sul, no fim de semana. Regiões conhecidas por seus cânions impressionantes e paredões rochosos à beira-mar. Por ali, serão definidas locações para a série Paulo, O Apóstolo, nova superprodução da casa.

Caminhando

A nova fase da Telemundo, agora com Mônica Albuquerque liderando o desenvolvimento de conteúdo, não descarta parcerias no Brasil. Mônica, com passagens por Globo e Warner, foi uma das principais responsáveis pelo projeto Beleza Fatal.

Gravado

Com toda discrição, a participação de Regina Duarte no especial de 60 anos da Globo já foi gravada, com direção de Dennis Carvalho. O último trabalho dela na casa foi em Tempo de Amar, novela exibida em 2017.