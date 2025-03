PM triplica efetivo de motos para coibir roubo em pontos de ônibus

O 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar), responsável pelo policiamento de São Bernardo e São Caetano, triplicou seu efetivo de policiais que atuam no patrulhamento com motocicletas, especialmente em pontos de ônibus das cidades, a partir das 4h. A equipe neste ano cresceu de dez para 30 policiais militares que atuam com motocicletas no combate à criminalidade na região

O reforço do Rocam (Programa Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) tem o objetivo de intensificar o patrulhamento em áreas em que haviam mais ocorrências, especialmente no fim da madrugada, quando a população começa a sair de casa para trabalhar. “Estamos conseguindo conter os roubos no ponto de ônibus com motocicletas principalmente nas áreas periféricas”, afirma o comandante do 6º BPM, o tenente-coronel Fernando Carvalho Ricardo, em entrevista exclusiva ao Diário.

Em São Bernardo, o patrulhamento é reforçado nos pontos de ônibus, especialmente da Rua dos Vianas e dos bairros Jardim Farina, Parque São Bernardo, Alvarenga, Batistini e Alves Dias. Já em São Caetano o reforço vai para a Avenida Guido Aliberti e ruas do Centro da cidade, além dos bairros que fazem divisa com Santo André, como Santa Maria e Barcelona.

TRÂNSITO

O tenente-coronel Carvalho explica que outro foco do novo efetivo está nos corredores onde o tráfego de veículos é mais intenso no fim do período vespertino e início da noite. “Ao cair da noite, há uma tendência de aumento de roubo, principalmente dos automóveis. A Rocam foca nesses corredores onde os congestionamentos acontecem e onde a viatura vai demorar para chegar, e a moto tem essa agilidade. São horários em que o criminoso aproveita a vulnerabilidade das pessoas, seja por estar no ponto de ônibus sozinho ou com baixa circulação de pessoas, ou por estar em um congestionamento onde o acesso da polícia é difícil.”

As regiões das cidades próximos às rodovias também acabam sendo alvo dos criminosos,porque as grandes vias funcionam como rota de fuga. “A Rocam atua fortemente para evitar o crime. Estamos trabalhando também com motos mais potentes capazes de responder aos criminosos que atuam com veículos de alta cilindrada e saem pelas rodovias, ou por vielas, onde as viaturas não passam. Precisamos atuar com ferramentas iguais. A Rocam trabalha em trio ou quarteto para realmente cercar os criminosos, que atuam em dois nas motos, com um garupa”, ressalta o comandante do 6º Batalhão.

MULHERES

Para triplicar a quantidade de policiais foram feitas algumas novas contratações e remanejamento de profissionais. Entre eles, destacam-se as duas únicas mulheres da equipe predominantemente masculina.

A soldado Juliana, 33 anos, está há três anos na PM, mas atuava no patrulhamento com viaturas. “Eu piloto motocicleta desde os 15 anos e quis trazer essa paixão e habilidade da vida pessoal para a atuação na Polícia Militar”, conta.

Já a soldado Jessica, 34, está há quatro anos na PM e atua desde 2022 no patrulhamento com motocicleta. “Estava no Capão Redondo, na zona Sul de São Paulo, e fui agora transferida para cá. Gosto de trabalhar com a motocicleta porque é mais dinâmico. Estar na PM é a realização de um sonho de criança. Estou exatamente onde gostaria de estar.”