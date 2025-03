Lula é recebido pelo imperador do Japão em Tóquio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido na manhã desta terça-feira, 25, pelo imperador do Japão, Nahurito, em Tóquio, segundo o Palácio do Planalto. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a imperatriz Masako também participaram da cerimônia, que abriu a visita de Estado do brasileiro ao Japão.

Após a recepção no Palácio Imperial, Lula cumprimentou os anfitriões ao som de músicas brasileiras interpretadas por uma banda militar e seguiu para um encontro reservado com o imperador.

A agenda do presidente nesta terça prevê ainda a participação em um evento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e um jantar oferecido por Nahurito.