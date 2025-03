Stefânia Wludarski pede demissão e deixa a secretaria de Governo

Stefânia Wludarski pediu demissão da secretaria de Governo de São Caetano. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (24) e publicada em edição extra do Diário Oficial do Município. Pessoas próximas da ex-secretária afirmaram que ela tomou a decisão de deixar a gestão para cuidar de “assuntos pessoais”. Oficialmente, o Palácio da Cerâmica apenas confirmou a exoneração sem entrar em detalhes sobre a motivação. Disse ainda que não há nome definido para a cadeira em vacância.

A nomeação de Stefânia ocorreu em dezembro, quando ela ainda era secretária da Fazenda na gestão do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD. À epoca, em discurso de agradecimento pela confiança de Tite por mantê-la no governo, afirmou que entregaria para o sucessor, Paulo Rossi, as “finanças equilibradas do ponto de vista fiscal”.

Entretanto, fontes à par do assunto, em condição de anonimato, afirmaram que ela não suportou a pressão em relação ao aumento de 92,28% das dívidas consolidadas da cidade acumuladas até 31 de dezembo de 2024, úlitmo dia da gestão do pessedista. Tite herdou de seu antecessor déficit de R$ 824.918.339,70, ante os R$ 402.535.790,74 registrados no acumulado dos doze meses de 2023.

Em audiência pública da Fazenda, às vésperas do Carnaval, Stefânia atribuiu o aumento das dívidas à elevação dos precatórios, que nas duas últimas gestões de Auricchio cresceram 167%, ao sair de R$ 162,6 milhões para R$ 433,5 milhões.

No ano passado, a ex-secretária de Auricchio, diante da desorganização financeira do governo, tirou R$ 77 milhões de obras de combate às enchentes para tapar buracos nas contas e pagar salários de servidores.